В большинстве сел Имерети и Самегрело электроэнергия подается с перебоями


30.12.2025   13:03


Сильный снегопад и обледенение вывели из строя электросети компании «Энерго-Про Джорджия». Информацию распространяет компания «Энерго-Про Джорджия».

По их данным, несмотря на трудности с передвижением, специальные группы «Энерго-Про Джорджия» второй день продолжают работать в чрезвычайном режиме.

По данным компании, в настоящее время с перебоями осуществляется электроснабжение большинства сел в регионах Имерети и Самегрело.

«Непогода повлекла довольно много повреждений как на высоких, так и низких сетях электроэнергии в Западной Грузии.

Дополнительные технические группы, прибывшие из других регионов, остаются на местах повреждений. Они оказывают помощь местным энергетикам в восстановительных работах.

Восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения», - заявляют в компании.


