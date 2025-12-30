|
В большинстве сел Имерети и Самегрело электроэнергия подается с перебоями
30.12.2025 13:03
Сильный снегопад и обледенение вывели из строя электросети компании «Энерго-Про Джорджия». Информацию распространяет компания «Энерго-Про Джорджия».
По их данным, несмотря на трудности с передвижением, специальные группы «Энерго-Про Джорджия» второй день продолжают работать в чрезвычайном режиме.
По данным компании, в настоящее время с перебоями осуществляется электроснабжение большинства сел в регионах Имерети и Самегрело.
«Непогода повлекла довольно много повреждений как на высоких, так и низких сетях электроэнергии в Западной Грузии.
Дополнительные технические группы, прибывшие из других регионов, остаются на местах повреждений. Они оказывают помощь местным энергетикам в восстановительных работах.
Восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения», - заявляют в компании.
