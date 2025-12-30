«ЭНЕРГО-ПРО Джорджия»: В Западной Грузии интенсивно ведётся процесс восстановления повреждённой энергосистемы

30.12.2025 19:24





Техническая служба «Энерго-Про Джорджия» восстановила часть высоковольтных линий электропередачи, повреждённых в результате стихийного бедствия. Об этом говорится в информации, распространённой компанией «Энерго-Про Джорджия».



По их сообщению, в Имерети и Рача–Лечхуми из 265 000 абонентов на данный момент электроэнергия с ограничениями подаётся примерно 40 000 абонентам, а в Самегрело из 142 000 абонентов — около 20 000.



«В целом, в результате стихии электроэнергия с ограничениями подаётся примерно 5% абонентов АО «Энерго-Про Джорджия». Работа в чрезвычайном режиме продолжается и в эти минуты. Несмотря на затруднённое передвижение, оперативные технические бригады компании — как местные, так и прибывшие из других регионов, — распределены по местам повреждений, где ведутся интенсивные восстановительные работы. Непогода вызвала значительное количество аварий в сетях электроснабжения Западной Грузии как высокого, так и низкого напряжения. Восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения», — говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





