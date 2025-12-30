Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«ЭНЕРГО-ПРО Джорджия»: В Западной Грузии интенсивно ведётся процесс восстановления повреждённой энергосистемы


30.12.2025   19:24


Техническая служба «Энерго-Про Джорджия» восстановила часть высоковольтных линий электропередачи, повреждённых в результате стихийного бедствия. Об этом говорится в информации, распространённой компанией «Энерго-Про Джорджия».

По их сообщению, в Имерети и Рача–Лечхуми из 265 000 абонентов на данный момент электроэнергия с ограничениями подаётся примерно 40 000 абонентам, а в Самегрело из 142 000 абонентов — около 20 000.

«В целом, в результате стихии электроэнергия с ограничениями подаётся примерно 5% абонентов АО «Энерго-Про Джорджия». Работа в чрезвычайном режиме продолжается и в эти минуты. Несмотря на затруднённое передвижение, оперативные технические бригады компании — как местные, так и прибывшие из других регионов, — распределены по местам повреждений, где ведутся интенсивные восстановительные работы. Непогода вызвала значительное количество аварий в сетях электроснабжения Западной Грузии как высокого, так и низкого напряжения. Восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения», — говорится в сообщении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна