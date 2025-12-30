Тендер на безопасность аэропорта Батуми сорван

Тендер стоимостью 623 356 лари на определение максимально допустимой высоты препятствий в защитной зоне Батумского аэропорта завершился отрицательным результатом.



Государственная компания «Сакаэронавигация» объявила повторный тендер, снизив начальную стоимость до 523 367 лари.



Речь идет о закупке аэронавигационного исследования, которое включает:



• модификацию поверхностей ограничения препятствий (OLS);

• разработку адаптированных OLS;

• определение максимально допустимой высоты застройки и других объектов в охранной зоне аэропорта.



В первом тендере участвовали две компании, однако обе были дисквалифицированы из-за технических ошибок в документации.



Кто участвовал



airsight GmbH (Германия) — предложение 623 356 лари



HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. (Турция) — 164 700, но сумма была указана в евро, а не в лари, что привело к дисквалификации.



Как указано в протоколе тендерной комиссии, исправление этой ошибки привело бы к существенному изменению цены, что недопустимо по закону, поэтому комиссия не имела права запрашивать уточнения.



Новый тендер объявлен 26 декабря 2025 года. Прием заявок: с 22 по 27 января 2026 года. Ориентировочная стоимость: 523 367 лари без НДС (эквивалент 164 700 евро). Срок выполнения работ: 7 месяцев с момента подписания контракта



Согласно техническому заданию, действующие поверхности ограничения препятствий (OLS) сильно ограничивают городское развитие, особенно из-за:



• сложного рельефа;

• специфики эксплуатации аэропорта (взлеты в сторону моря, посадки со стороны моря);

• ограничений внутренних горизонтальных и конических поверхностей.



Поэтому требуется пересмотр и адаптация OLS для:



- инструментальных (IFR);

- визуальных (VFR) полетов.



в полном соответствии со стандартами ICAO и правилами, утвержденными Гражданской авиацией Грузии в сентябре 2025 года.





