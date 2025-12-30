|
Тендер на безопасность аэропорта Батуми сорван
30.12.2025 21:03
Тендер стоимостью 623 356 лари на определение максимально допустимой высоты препятствий в защитной зоне Батумского аэропорта завершился отрицательным результатом.
Государственная компания «Сакаэронавигация» объявила повторный тендер, снизив начальную стоимость до 523 367 лари.
Речь идет о закупке аэронавигационного исследования, которое включает:
• модификацию поверхностей ограничения препятствий (OLS);
• разработку адаптированных OLS;
• определение максимально допустимой высоты застройки и других объектов в охранной зоне аэропорта.
В первом тендере участвовали две компании, однако обе были дисквалифицированы из-за технических ошибок в документации.
Кто участвовал
airsight GmbH (Германия) — предложение 623 356 лари
HARİTAEVİ HAVACILIK MÜHENDİSLİK A.Ş. (Турция) — 164 700, но сумма была указана в евро, а не в лари, что привело к дисквалификации.
Как указано в протоколе тендерной комиссии, исправление этой ошибки привело бы к существенному изменению цены, что недопустимо по закону, поэтому комиссия не имела права запрашивать уточнения.
Новый тендер объявлен 26 декабря 2025 года. Прием заявок: с 22 по 27 января 2026 года. Ориентировочная стоимость: 523 367 лари без НДС (эквивалент 164 700 евро). Срок выполнения работ: 7 месяцев с момента подписания контракта
Согласно техническому заданию, действующие поверхности ограничения препятствий (OLS) сильно ограничивают городское развитие, особенно из-за:
• сложного рельефа;
• специфики эксплуатации аэропорта (взлеты в сторону моря, посадки со стороны моря);
• ограничений внутренних горизонтальных и конических поверхностей.
Поэтому требуется пересмотр и адаптация OLS для:
- инструментальных (IFR);
- визуальных (VFR) полетов.
в полном соответствии со стандартами ICAO и правилами, утвержденными Гражданской авиацией Грузии в сентябре 2025 года.
