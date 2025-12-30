В текущем году в Грузии выявлено 773 случая незаконной вырубки и транспортировки леса

Сотрудники региональных лесных служб Национального лесного агентства Министерства окружающей среды и сельского хозяйства в этом году выявили 877 случаев нарушения законодательства.



По данным агентства, за год было зарегистрировано 773 случая незаконной вырубки и транспортировки леса, включая работу незарегистрированных лесопилок. Объем незаконно заготовленной древесины, хранящейся на так называемых «бизнес-площадках», составил 1706 кубометров.



Кроме того, региональные лесные службы выявили 101 случай самовольного занятия государственного лесного фонда и 3 случая различных административных правонарушений.



По данным Национального лесного агентства, предотвращение, выявление и пресечение незаконной эксплуатации природных ресурсов, а также осуществление эффективного государственного контроля являются одними из основных приоритетов министерства.



Из выявленных нарушений 31 случай содержит признаки уголовного преступления. Для выявления нарушений законодательства мониторинг осуществляется с помощью патрулирования и современных технологий. В этом году законодательство о незаконной вырубке и транспортировке леса было ужесточено, и мы будем активно продолжать нашу работу в этой области и в будущем», - сказал Каха Церетвадзе, глава Национального лесного агентства.





