В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме


30.12.2025   21:56


В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.

По их данным, в этот период как тбилисское метро, так и автобусы будут обслуживать пассажиров бесплатно.

«Метрополитен будет работать до 03:00 первого января, автобусы вместо 23:00 31 декабря - до 03:00 первого января.

Канатная дорога Рике-Нарикала будет обслуживать пассажиров с 22:00 31 декабря до 03:00 первого января.

Что касается Рождественской ночи, работа тбилисского метро продлится 7 января с 00:00 до 03:00. В этом случае проезд для пассажиров также будет бесплатным», - сказано в информации.


