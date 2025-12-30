В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме

30.12.2025 21:56





В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в продленном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.



По их данным, в этот период как тбилисское метро, так и автобусы будут обслуживать пассажиров бесплатно.



«Метрополитен будет работать до 03:00 первого января, автобусы вместо 23:00 31 декабря - до 03:00 первого января.



Канатная дорога Рике-Нарикала будет обслуживать пассажиров с 22:00 31 декабря до 03:00 первого января.



Что касается Рождественской ночи, работа тбилисского метро продлится 7 января с 00:00 до 03:00. В этом случае проезд для пассажиров также будет бесплатным», - сказано в информации.





