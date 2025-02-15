

Сколько тратят на иностранную помощь европейские государства

15.02.2025 19:06





Иностранная помощь важна для стран с низким уровнем дохода. Официальная помощь в целях развития (ODA) — это помощь, которая поддерживает экономическое развитие в определенных областях, таких как здравоохранение, образование и инфраструктура.



ООН призывает самые богатые страны мира выделить 0,7% своего валового национального дохода (ВНД) в качестве иностранной помощи. Однако лишь немногие страны достигли этого показателя.



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определила самые щедрые страны.



Норвегия: 1,09%



Норвегия лидирует по объему пожертвований другим странам. В 2023 году 1,09% своего дохода (5,55 млрд долларов США) было передано в другие страны, и с тех пор эта цифра не изменилась.



По данным ОЭСР, ее политика иностранной помощи обычно сосредоточена на продовольственной безопасности, климате, здравоохранении, неравенстве, а также сексуальных и репродуктивных правах.



Люксембург: 0,99%



В крошечном Люксембурге проживает всего 659 000 человек, но это вторая самая щедрая страна в мире по проценту от ВВП.



Что касается иностранной помощи, то она составляет 0,99% от валового национального дохода. Это эквивалентно 580 миллионам долларов США.



Швеция: 0,93%



В 2023 году Швеция потратила 0,93% от своего общего дохода, или 5,62 млрд долларов. Основная помощь досталась украинским беженцам.



Германия: 0,82%



Германия тратит около 37,9 млрд долларов на иностранную помощь. Впервые страна достигла этого показателя в 2016 году.



Дания: 0,73%



Дания тратит 0,73% своего валового дохода на помощь другим странам, что эквивалентно 3,06 млрд долларов США. Значительная часть иностранной помощи направляется в бедные страны Африки, хотя он также создал фонд помощи для Украины.



Ирландия: 0,67%



В 2023 году Ирландия предоставила 2,82 млрд долларов США в виде иностранной помощи, что составляет 0,67% от ее общего дохода.



Страна в основном помогает беженцам.



Нидерланды: 0,66%



За последнее десятилетие Нидерланды сократили свою долю иностранной помощи. Однако цифра все равно впечатляет и составляет 7,36 млрд долларов США. Ожидается, что страна продолжит оказывать помощь в размере до 8 миллиардов долларов в год.



Турция: 0,62%



Турция потратила 0,62% своего дохода, что эквивалентно 6,84 млрд долларов США, на другие страны.



Значительная часть усилий сосредоточена на Африке.



Швейцария: 0,6%



Швейцария тратит 0,6% своего общего дохода на иностранную помощь, что составляет около 5,22 млрд долларов. В 2023 году внутренние расходы на содержание просителей убежища составили около 28% бюджета страны.



Великобритания: 0,58%



В результате серьезных экономических последствий пандемии правительство Великобритании сократило иностранную помощь на 0,58% до 2027–2029 годов. Однако в 2023 году помощь Лондона все равно превысила лимит и составила 19,07 млрд долларов.



В тройку крупнейших получателей британской помощи входят Украина, Эфиопия и Афганистан.





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