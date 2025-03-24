

Гиорги Тумасян: Русские знают, что если Грузия и Армения будут действовать вместе и пойдут на запад

24.03.2025 13:45





Дипломат, председатель Армянской общинной платформы Грузии и участник движения "Хамкари" по сохранению культурного наследия Тбилиси, Посол мира One Young World, потомок выживших после геноцида армян из Карса, Гиорги Тумасян затронул произошедший вчера в Тбилиси на стадионе "Динамо" после игры сборных Грузии и Армении инцидент:



"Пожалуйста, прочитайте это и сделайте выводы сами. Перевод слов одного из известных армянских болельщиков, речь которого сейчас распространяется в виде видео в армянских социальных сетях:



"Я побывал более чем на 200 матчах за пределами Армении и на сотнях матчей в самой Армении. Ничего подобного я никогда не видел. Как только наши футболисты подошли к армянскому сектору к своим болельщикам, мы совершенно неожиданно, буквально за секунды, оказались под дождем из пластиковых бутылок и металлических банок.



Я не знаю, как грузинские болельщики оказались рядом с нашим сектором, буквально вооружённые этими бутылками и банками. Хочу подчеркнуть – с закрытыми! У наших болельщиков проверяли закрытые бутылки и крышки, а как в руках у этих людей оказалось сотни запечатанных бутылок и банок?



В нас бросали снизу – с поля, и сверху – с верхнего яруса, где был грузинский сектор. Можно сказать, что на "Dinamo Arena" безопасность между армянским и грузинским секторами, между болельщиками, вообще отсутствовала. Там не было ни одного полицейского, даже символически.

Ничего подобного я никогда нигде не видел.



Армянским болельщикам пришлось ждать полтора часа, пока все покинут стадион "Dinamo", и только после этого нас отпустили. К тому моменту уже стало довольно холодно. За всё это время женщины и дети, которые были с нами, очень испугались, некоторые даже крайне. К счастью, никто не пострадал."



P.S. Ещё вчера я писал, что это похоже на целенаправленную провокацию со стороны российских агентов, прикрывающихся грузинским флагом, в интересах нелегитимной и т.н. "власти"".





Гиорги Тумасян сделал и свой комментарий о том, как он видит эту ситуацию:



"Эта история не является ни этнической, ни спортивной. Это политический и геополитический вопрос, и да, русские здесь играют главную роль.



Армения лоббировала за закрытыми дверями предоставление Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза в декабре 2023 года. Об этом знают и в Тбилиси, а значит, и в Москве.



После этого, в январе 2024 года по инициативе Армении было заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Грузией и Арменией, где написано, что обе стороны разделяют ЕВРОПЕЙСКИЕ ценности.



5 апреля 2024 года в Брюсселе состоялся первый трехсторонний саммит Армения-ЕС-Америка, где Пашинян, фон дер Ляйен и Блинкен договорились, что Армении предоставят все необходимое для самодостаточности (читайте: для освобождения от России) через Грузию - страну-кандидата в ЕС.



29 апреля 2024 года российский олигарх объявляет ЕС и Америку единицами, управляемыми партией глобальной войны.

Затем происходит главное:

- Армения объявляет о начале процесса вступления в ЕС,

- Грузия этот процесс останавливает.

- Армения подписывает стратегическое партнерство с США,

- с Грузией это партнерство из-за "коцев" (прим.ред. - членов "Грузинской мечты") останавливается.



Короче, Пашинян доказывает своим избирателям, что у нас прекрасные отношения с Грузией, мы стратегические партнеры и вместе идем в ЕС (с Турцией ведь не получается, вы же видите, что там происходит).



В подтверждение этого Пашинян демонстрирует близкую дружбу с марионетками Иванишвили. И вот все правительство сидит на том стадионе, где присутствует все правительство Армении, русский режим, который избивает собственных граждан за протесты против остановки интеграции в ЕС, спокойно наблюдал за, вероятно, собственной спланированной провокацией, правоохранители не обеспечили порядок.



Из Москвы столько раз "через" Тбилиси передавали привет Пашиняну (однажды министру иностранных дел Армении подарили книгу «русские в Грузии» неспроста) и вот еще раз передали: на Грузию надеяться не можете, Грузия не надежный партнер для вас, если понадобится, на ваших и наших глазах произойдет что угодно, в том числе насилие над армянами, и мы этого не заметим.



Граница закроется, когда нам понадобится. Объявим врагами, если понадобится. Потому что они агенты России. Россия управляет этой страной. Мы должны сделать все, чтобы скорее освободиться от правления агентов России. Поэтому мы в движении сопротивления.



Русские знают, что если Грузия и Армения будут действовать вместе и пойдут на запад, в ЕС — мы как минимум в 2 раза сильнее и у нас как минимум в 2 раза больше шансов раз и навсегда освободиться от Кремля".





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