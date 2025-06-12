GYLA: Жалобы депутатов «Мечты» представляют собой неоправданное ограничение свободы

12.06.2025 11:29





Расследование, начатое в отношении публикаций граждан, политиков, журналистов и активистов в социальных сетях, направлено на «несправедливое ограничение свободы слова» и нагнетание страха в обществе. Об этом заявляет Ассоциация молодых юристов Грузии.



По их словам, правительство обязано обеспечить свободное распространение мнений и не вмешиваться произвольно в свободу слова. Другими словами, правительство должно создать среду, в которой люди могут выражать свои мысли без страха.



«Свобода выражения мнения обязывает государство воздерживаться от произвольного вмешательства в свободу выражения мнения, тем самым обеспечивая свободный обмен идеями и мнениями. Свобода выражения мнения также налагает на государства позитивные обязательства, что означает, что государства обязаны, параллельно с созданием эффективной системы защиты отдельных лиц или журналистов, создавать среду, благоприятствующую участию всех заинтересованных лиц в публичных дебатах, что позволит им без страха высказывать свои мнения и идеи, даже если они воспринимаются публичными деятелями как оскорбительные или шокирующие.



Сообщения, опубликованные в социальных сетях, если они не содержат угрозы, сопряженной с реальным риском, и направлены на политиков, которые имеют высокую обязанность толерантности, защищены свободой выражения мнения. Любое судебное толкование, сделанное вопреки этому стандарту, станет прецедентом для массовой цензуры», — говорится в заявлении.





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