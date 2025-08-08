|
Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграцией
08.08.2025 13:36
Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии лиц, проживающих на их территории без необходимого разрешения. Это следует из постановления правительства от 4 августа.
«Постановление вступает в силу с момента публикации», — говорится в документе.
Министры внутренних дел Грузии и Армении подписали соглашение о реадмиссии 21 июля в Тбилиси. Цель договора — обеспечение возвращения иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории одного из государств.
Стороны рассчитывают, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией.
