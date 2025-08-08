Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии для борьбы с нелегальной миграцией

08.08.2025 13:36





Грузия и Армения задействовали соглашение о реадмиссии лиц, проживающих на их территории без необходимого разрешения. Это следует из постановления правительства от 4 августа.



«Постановление вступает в силу с момента публикации», — говорится в документе.



Министры внутренних дел Грузии и Армении подписали соглашение о реадмиссии 21 июля в Тбилиси. Цель договора — обеспечение возвращения иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории одного из государств.



Стороны рассчитывают, что соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией.





