Баку выступает за разрешение конфликта в Грузии на основе принципа территориальной целостности

08.08.2025 23:00





Министерство иностранных дел Азербайджана заявило о поддержке мирного разрешения конфликта в Грузии на основе суверенитета и территориальной целостности и в рамках международно признанных границ.



Как сообщает 1news.az, об этом сообщил МИД на своей странице в соцсети "X".



"Азербайджан придает большое значение тесным партнерским и добрососедским отношениям с Грузией", - подчеркивается в сообщении.



В результате пятидневной войны между Россией и Грузией в августе 2008 года Южная Осетия оказалась отторгнутой от Грузии, на ее территории была провозглашена непризнанная международным сообществом «республика». Во время продолжавшихся с 8-го по 12 августа военных действий погибли около 850 человек. По данным ООН, во время конфликта около 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.



Война была остановлена при посредничестве Евросоюза и Николя Саркози - тогдашнего президента председательствовавшей в ЕС Франции. Совместно с российским коллегой Дмитрием Медведевым Саркози выработал план мирного урегулирования. Документ содержал 6 пунктов, в их числе - вывод вооруженных сил на позиции, которые они занимали до начала военного конфликта.



Между тем, Россия по сей день сохраняет военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии, не выполняя данный пункт плана. Кроме того, Москва признала оба региона в качестве «суверенных государств». Из всех стран мира независимость Абхазии и Южной Осетии также признали лишь Никарагуа, Венесуэла, карликовое островное государство Науру и Сирия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





