Каладзе: Оппозиция и ее планы не представляют для меня интерес

11.08.2025 15:24





«Оппозиция и их планы не представляют для меня интереса. Мы разговариваем только с народом и говорим о том, как решить существующие проблемы и ответить на вызовы», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, для правящей команды главное — решение тех проблем, которые всё ещё существуют в муниципалитетах и в столице.



«Подготовка у нас уже давно началась. Для нас важно ответить на вызовы и решить те проблемы, которые до сих пор существуют в муниципалитетах и в столице. Несмотря на то, что за последние годы во всех направлениях было реализовано много хороших проектов, к сожалению, всё ещё существуют проблемы и вызовы, которые необходимо решить. У нас достаточно амбициозные планы и интересное видение развития города», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, в ближайшие дни общественности будут представлены важные и жизненно необходимые для столицы проекты.



«Что касается оппозиции, я лично этим не интересуюсь, и нет существенного значения, какой кандидат будет представлен с их стороны. Мы разговариваем только с народом и говорим о том, как нужно решать существующие проблемы и как отвечать на вызовы. Что касается оппозиции и их планов — это не представляет для меня интереса», — заявил мэр столицы.







