Европейские топ-парламентарии: Россию нельзя вознаграждать территориями за агрессию

Главы парламентских комитетов по иностранным делам ряда европейских государств и Европарламента выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что любые договоренности на Аляске 15 августа или позже не должны вознаграждать Россию территориями.



Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды".



В заявлении содержится призыв к лидерам свободного мира добиться соглашения о прекращении огня, "которое будет отвечать наилучшим интересам всех людей, ценящих свободу, во всем демократическом мире".



"Любое соглашение, достигнутое на переговорах в Аляске 15 августа 2025 года или после этой даты, должно четко подтверждать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, конституцию и принципы Устава ООН. Крайне важно, чтобы Россия не получила вознаграждения за свою жестокую и незаконную войну агрессии против Украины в виде территориальных приобретений", – говорится в заявлении.



Руководители комитетов отмечают, что будущее Украины могут определять только сами украинцы, придерживаясь фундаментального принципа: "Ничего об Украине без Украины".



"Европейские государства также должны участвовать в переговорах, чтобы минимизировать риски для европейской безопасности, которые создает агрессия России против Украины", – подчеркнули руководители парламентских комитетов.



Они добавили, что Россия, вероятно, будет пытаться использовать переговоры как повод, чтобы избежать безусловного прекращения огня и добиться ослабления санкций.



В связи с этим они призвали продемонстрировать единство, решимость и верность универсальным правам, чтобы результат любых переговоров действительно служил делу свободы.



Текст заявления подписали 27 руководителей парламентских комитетов по иностранным делам, в том числе из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Молдовы, Великобритании, Финляндии, Люксембурга, Болгарии, Исландии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Дании. Свою подпись поставил и глава комитета по иностранным делам Европейского парламента.



Напомним, главы 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.



Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что переговоры лидеров США и России в пятницу на Аляске должны привести к прекращению огня в Украине.





