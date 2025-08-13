«Единая нейтральная Грузия» требует провести плебисцит о вступлении в ЕС

Движение «Единая нейтральная Грузия», укомплектованное сторонниками правящей «Грузинской мечты» и часто транслирующее её посылы, распространило заявление, в котором призвало власти провести плебисцит по вопросу вступления страны в Европейский союз.



Организация, выступающая против евроатлантической интеграции Грузии и за сближение с Россией, предлагает провести плебисцит одновременно с предстоящими выборами в органы местного самоуправления. Вопрос, по их замыслу, должен звучать так: «Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на поощрение ЛГБТ-пропаганды и легализацию однополых браков?»



«Мы уверены, что результаты ясно покажут власти, каков реальный запрос народа», – заявляют в «Единой нейтральной Грузии».



Авторы обращения указывают, что ЕС требует от грузинских властей отменить два «важнейших закона» – «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и «О прозрачности иностранного влияния».



«Проще говоря, нынешние чиновники Евросоюза говорят: если в Грузии не будет легализована ЛГБТ-пропаганда и не восстановится приток чёрных денег для организации революций, страна не сможет продвинуться на пути вступления в ЕС», – утверждают в движении.



В качестве примера в организации приводят Германию, где, по их словам, за критику ЛГБТ или однополых браков «неизбежно потеряешь работу и получишь уголовное дело».



«Единая нейтральная Грузия» призывает правительство и «всю политическую команду «Грузинской мечты» не вести страну туда, «где однополые браки, ЛГБТ-пропаганда, гей-парады и педофилия являются нормой», и предупреждает о «тяжёлых последствиях» вступления в ЕС, который «уже находится в долговременном экономическом кризисе».



Отметим, что ранее с аналогичными заявлениями выступали и представители «Грузинской мечты». Они не собираются отменять спорные законы, несмотря на угрозу потери Грузией безвизового режима с ЕС. Однако тема плебисцита в данном контексте ими ранее не озвучивалась.



Движение «Единая нейтральная Грузия» основали сторонники «Грузинской мечты» Вато Шакаришвили, Бидзина Гиоргобиани, Нана Какабадзе, Гела Николаишвили и Леван Николеишвили. К нему присоединился пророссийский политолог, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии, экс-депутат парламента Петре Мамрадзе.





