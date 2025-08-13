После часового отключения 22 СМИ возобновили работу и призвали к поддержке граждан

13.08.2025 16:56





13 августа сайты 22 независимых грузинских СМИ отключились на час – пользователи, посещавшие их интернет-страницы, наблюдали лишь чёрный фон. Позже, авторы послания заявили, что это была часть кампании в поддержку независимых СМИ. В её рамках издания призывают общество оказать им помощь.



«Сегодня независимые онлайн-СМИ в Грузии борются за выживание. Репрессивный режим пытается подавить голоса, говорящие правду. 22 онлайн-СМИ со всей Грузии объединились, чтобы защитить то, что принадлежит всем нам: свободу слова и демократию. Ваша поддержка имеет решающее значение в этой борьбе. Сделайте пожертвование в поддержку независимых онлайн-СМИ и помогите нам распространить информацию», – говорится на сайте, созданном специально в рамках кампании, где любой желающий может сделать пожертвование в поддержку независимых СМИ.



«Свет не должен погаснуть. Свободу Мзие (Амаглобели)! Свободу узникам совести!» – таковы три основных послания кампании.



Напомним, в последние полгода правительство Грузии приняло и задействовало ряд законов, ограничивающих независимые СМИ в ускоренном порядке, что делает практически невозможным привлечение доноров из-за рубежа и получение иностранного финансирования от западных фондов. Как закон об «иноагентах», так и закон, созданный по аналогии с американским FARA, ускоряют финансовое ослабление независимых СМИ и ставят под вопрос их существование. Ни одно независимое СМИ, участвующее в этой кампании, не намерено регистрироваться в списке агентов иностранного влияния.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





