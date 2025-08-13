Норвежская разведка считает Россию самой большой угрозой для страны

13.08.2025 20:00





Норвежская разведка считает Российскую Федерацию самой большой угрозой безопасности для страны.



Как сообщает VG, пишет "Европейская правда", об этом сказал глава разведки Нильс Андреас Стенсьонес.



На событии с темой "Гибридные атаки против Норвегии: мы в состоянии войны?" Стенсьонес начал свое выступление тем, что не считает текущее положение таким, что можно приравнять к военному.



"Однако российский президент Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом... Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии", – сказал он.



Также он выразил мнение, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.



Руководительница внутренней разведки Норвегии на этом же событии заявила о российском следе в кибердиверсии на дамбе на западе страны весной этого года.



Топ-генерал Франции считает, что к 2030 году Россия может стать реальной угрозой для Европы. Во французском Национальном стратегическом обзоре за 2025 год призвали на всякий случай готовиться к войне высокой интенсивности в Европе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





