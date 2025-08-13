CNN: Трамп и Путин встретятся на военной базе, хотя Белый дом хотел этого избежать

Президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин проведут свою встречу на объединенной военной базе в Анкоридже, несмотря на то, что Белый дом сначала пытался избежать такого сценария.



Об этом стало известно CNN, пишет "Европейская правда".



Американские чиновники, которые пытались найти место для пятничного саммита между Трампом и его российским коллегой, быстро столкнулись с большой проблемой: на Аляске сейчас пик туристического сезона, и количество вариантов, которые были бы доступны и одновременно оборудованы для приема двух мировых лидеров, оказалась крайне ограниченной.



Организаторы саммита быстро пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, где возможно проведение встречи, является Анкоридж. И только объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствует требованиям безопасности для этого исторического события.



Вместе с тем, отмечает CNN, в Белом доме сначала хотели избежать ситуации, при которой российского лидера и его делегацию принимают на американском военном объекте.



Именно там, по словам двух чиновников Белого дома, в пятницу и состоится встреча двух лидеров.



"Эта суета подчеркнула, насколько в спешке сейчас согласовывают детали пятничной встречи – первой за более чем четыре года, когда главы США и России встречаются лично", – комментирует CNN.



Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провели разговор, чтобы обсудить подготовку встречи.



Обычно саммиту такого уровня с противником США предшествуют длительные переговоры по повестке дня и ожидаемых результатов. Но сам Трамп заявил, что подходит к этой встрече как к "разведке обстановки", без особых ожиданий относительно ее хода.



Накануне саммита президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс примут участие в виртуальной встрече в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими союзниками.





