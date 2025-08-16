|
|
|
Начались переговоры между Трампом и Путиным
16.08.2025 00:36
Между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.
Об этом пишет "Европейская правда".
Переговоры лидеров США и России начались. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.
Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из их вопросов.
В Белом доме ранее заявили, что на встрече американского Трампа и Путина также будут их советники, хотя ожидалось, что это будут переговоры один на один.
На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.
Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна