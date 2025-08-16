Начались переговоры между Трампом и Путиным

Между американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля начались официальные переговоры.



Об этом пишет "Европейская правда".



Переговоры лидеров США и России начались. Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф сидят рядом с Трампом, а министр иностранных дел России Сергей Лавров и Юрий Ушаков – рядом с Путиным.



Журналистов вывели из зала, лидеры США и России не ответили ни на один из их вопросов.





В Белом доме ранее заявили, что на встрече американского Трампа и Путина также будут их советники, хотя ожидалось, что это будут переговоры один на один.



На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.



Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.





