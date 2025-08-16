|
|
|
Трамп заявил, что по итогам переговоров с Путиным сделки достичь не удалось
16.08.2025 03:31
Президент США Дональд Трамп заявил, что он провел "чрезвычайно продуктивную встречу" с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако соглашение о прекращении огня в Украине не было достигнуто.
Об этом заявил американский лидер во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Это было очень содержательно, и я хочу сказать, что, по моему мнению, мы провели чрезвычайно продуктивную встречу. Было много пунктов, по которым мы достигли согласия. Большинство из них - да, осталось еще несколько больших вопросов, где мы пока не дошли до конца, но сделали определенный прогресс. Поэтому соглашения нет, пока нет окончательного соглашения", - отметил он.
При этом Трамп добавил, что во время переговоров с Трампом согласовал "много пунктов".
"Осталось совсем немного. Некоторые несущественные, а один, пожалуй, наиболее весомый. Но у нас есть очень хорошие шансы прийти к согласию. Мы этого не достигли сейчас, но имеем очень хорошие перспективы", - резюмировал американский президент.
Саммит Трампа и Путина на Аляске: что известно
Поздно вечером 15 августа в Анкоридже, штат Аляска, состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой их переговоров стала война против Украины.
Переговоры американского президента с российским диктатором продолжались почти три часа, но завершились раньше, чем ожидалось. По данным иностранных СМИ, встреча Трампа и Путина должна была длиться не менее 6 часов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна