Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным

16.08.2025 13:29





Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным обсуждалось много вопросов в которых Штаты и Россия пришли к согласию.



Об этом Трамп заявил в интервью журналисту Fox News, сообщает РБК-Украина.



Журналист спросил Трампа, будет ли предусматривать мирное соглашение России и Украины в частности обмены территориями, гарантии безопасности и тому подобное.



«Это то, о чем мы говорили, и мы о многом согласились», - сказал Трамп.



В то же время, журналист напомнил, что Трамп говорил об «одном важном вопросе», по которому не удалось прийти к согласию, и спросил готов ли Трамп озвучить этот вопрос.



«Нет, я бы не хотел. Думаю, кто-то собирается обнародовать это. Возможно, кто-то другой это сделает, но я бы предпочел сначала попытаться решить его. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Знаете, это еще совсем не завершенное соглашение. И Украина должна согласиться. Президент Зеленский должен согласиться», - сказал Трамп.



Стоит заметить, что в этом интервью Трамп заявил, что обсуждал с Путиным как территории, так и гарантии для Украины. Хотя накануне Трамп заверил европейских лидеров, что на встрече с Путиным не будет обсуждать территории и потребует его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.





