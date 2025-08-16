Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сенатор Грэм: Война в Украине закончится еще до Рождества


16.08.2025   20:20


Сенатор-республиканец Линдси Грэм предсказал, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Не заблуждайтесь, эта война — агрессивная война Путина против Украины. Однако я всегда говорил, что Украина не выгонит всех российских солдат, а Путин не захватит Киев», — цитирует Грэма The Hill.

Он подчеркнул, что ключ к достойному и справедливому завершению этой войны — создание «инфраструктуры сдерживания», которую не смогли создать Байден и Обама, чтобы предотвратить новое вторжение РФ.

«Если трехсторонняя встреча между президентом Трампом, президентом Зеленским и Путиным действительно состоится, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества», — предсказал Грэм.

Он также высказал мнение, что, если потенциальная трехсторонняя встреча не состоится, Трампу, «возможно, придется пойти ва-банк, чтобы наказать тех, кто покупает дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина».

Он также прогнозирует, что обмен территориями, вероятно, станет частью любой посреднической сделки.


«Будет обмен территориями. Выселить всех россиян невозможно, но украинцы заключат эту сделку, а не США. Украина заключит эту сделку, и Трамп положит конец этой войне. Я никогда не был так оптимистичен, как сейчас», - заявил он.


