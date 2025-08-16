|
Стармер: Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше
16.08.2025 20:22
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает Sky News.
«Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине», - говорится в заявлении британского премьера.
Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определен без него».
Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.
По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, «пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение».
