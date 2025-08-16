Стармер: Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.



Об этом сообщает Sky News.



«Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине», - говорится в заявлении британского премьера.



Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определен без него».



Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.



По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, «пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение».





