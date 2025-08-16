Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Стармер: Трамп приблизил нас к завершению войны в Украине как никогда раньше


16.08.2025   20:22


Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что усилия президента США Дональда Трампа во время переговоров с диктатором Владимиром Путиным стали важным шагом к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Sky News.

«Его лидерство в стремлении прекратить убийства следует похвалить. Усилия президента Трампа приблизили нас как никогда раньше к завершению незаконной войны России в Украине», - говорится в заявлении британского премьера.

Стармер отметил, что дальнейшие переговоры должны состояться уже при участии президента Владимира Зеленского, поскольку «путь к миру в Украине не может быть определен без него».

Глава британского правительства также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны Европы и США будут иметь ключевое значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, союзники будут продолжать давить на Москву новыми санкциями, «пока он (ред. - Путин) не прекратит свое варварское нападение».


