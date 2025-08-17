Politico: Европейские лидеры хотят помочь Зеленскому на встрече с Трампом

Европейские лидеры намерены поддержать президента Украины Владимира Зеленского во время предстоящей в понедельник встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.



С этой целью, по данным издания, сопровождать Зеленского могут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб. У обоих этих политиков сложились хорошие личные отношения с Трампом.



Как сообщило ранее издание Axios со ссылкой на дипломатические источники, во время телефонного разговора с украинским президентом и европейскими лидерами Трамп заявил, что хотел бы провести трехсторонний саммит с участием Зеленского и президента России Владимира Путина уже 22 августа. Путин, однако, официально не заявлял о намерении участвовать в такой встрече.



Зеленский заявил, что Россия «осложняет ситуацию», отказываясь от прекращения огня и продолжая наносить удары по Украине. Трамп после встречи с Путиным на Аляске 15 августа заявил, что он предпочитает не перемирие, а непосредственное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.



Киев также заявляет, что не намерен выводить войска из контролируемых им районов Донбасса. Это считается, однако, одним из основных условий, выдвигаемых Москвой для заключения мирных договоренностей. Кроме того, важным является вопрос о гарантиях безопасности Украины. Вчера ряд СМИ сообщил, что Трамп предложил Украине гарантии безопасности в случае заключения мира с Москвой, аналогичные пятой статье НАТО о коллективной обороне. Это означает, что в случае начала новой войны страны-гаранты должны будут дать вооружённый ответ агрессору.





