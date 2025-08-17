Трамп обещает "большой прогресс" в отношении России

Президент США Дональд Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.



Об этом сообщает "Европейская правда".



"Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями", – написал Дональд Трамп, не раскрывая никаких деталей.



Напомним, 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.



Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.



Ожидается, что на переговорах будет речь о гарантиях безопасности для Украины и вероятных территориальных уступках.





