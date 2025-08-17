|
|
|
Трамп обещает "большой прогресс" в отношении России
17.08.2025 18:49
Президент США Дональд Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями", – написал Дональд Трамп, не раскрывая никаких деталей.
Напомним, 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.
Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.
Ожидается, что на переговорах будет речь о гарантиях безопасности для Украины и вероятных территориальных уступках.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна