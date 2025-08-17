Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп обещает "большой прогресс" в отношении России


17.08.2025   18:49


Президент США Дональд Трамп опубликовал очень короткое сообщение в Truth Social, в котором пообещал "большой прогресс" в отношении России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями", – написал Дональд Трамп, не раскрывая никаких деталей.

Напомним, 18 августа в Белом доме пройдет встреча с участием президента Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

Эта встреча состоится по итогам саммита Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина на Аляске.

Ожидается, что на переговорах будет речь о гарантиях безопасности для Украины и вероятных территориальных уступках.


