США не заставят Украину отдать никакие территории Путину, - Рубио

17.08.2025 19:42





Государственный секретарь США Марко Рубио заявляет, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ не будет идентичным озвученным требованиям РФ для заключения такого соглашения и на Украину, в частности, никто не давит, чтобы она отказывалась от своих территорий, в частности, уже оккупированных РФ, но обе стороны должны в конце концов пойти на определенные уступки.



В эфире NBC News в воскресенье на вопрос, может ли он подтвердить, во время переговоров Владимир Путин настаивал на том, чтобы оставить за РФ в рамках потенциальной сделки всю оккупированную территорию Украины, Рубио ответил: "Смотрите, в конце концов, если украинцы не готовы отказаться от этого, и никто не давит на Украину, чтобы она отказалась от этого, то я не думаю, что если будет заключено мирное соглашение, оно будет именно таким".



"Но он, безусловно, выдвигает требования, он, безусловно, просит о вещах, которые украинцы и другие не готовы поддержать, и мы не будем заставлять их уступать. А украинцы просят о вещах, от которых россияне не собираются отказываться. Я знаю, что все хотят получить больше деталей, но мы пытаемся провести серьезные переговоры и найти компромисс между двумя враждующими сторонами в этой очень сложной войне, где россияне, как всегда, чувствуют, что имеют преимущество, а украинцы проявляют невероятную храбрость в боях и в оборонительной позиции, которую они заняли", - сказал госсекретарь РФ.



Он отметил, что украинцы нанесли россиянам огромный ущерб и только за последний месяц на войне было убито около 20 тыс российских солдат. "Обе стороны очень упорные. Это сложная задача, но мы будем продолжать работать над ней, потому что президент определил приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти", - сказал Рубио.



На просьбу назвать хотя бы одну вещь, которую Трамп просит РФ уступить, чтобы достичь мира, госсекретарь сказал, что "не буду раскрывать эти вещи, потому что если мы это сделаем, то переговоры могут сорваться", но в конце концов заявил, что "каждая сторона - если соглашение будет заключено - должна будет чем-то уступить".



Он отметил, что именно об уступках и идут переговоры.



"И, как вы можете себе представить, все приходят на переговоры, желая получить 100% того, чего хотят. Это касается и Украины, и, конечно, России. И единственный способ достичь соглашения в любой сфере, будь то в бизнесе, или в политике, или в геополитике, единственный способ достичь соглашения - это когда каждая сторона что-то получает и каждая сторона что-то отдает. И это было очень сложно. Если бы это было легко, это не длилось бы три с половиной года. Поймите, чем дольше длятся эти войны, тем труднее их закончить, к сожалению, потому что одна сторона всегда ищет рычаги влияния на другую. И в этом конкретном случае - российская сторона также", - сказал Рубио.



По его словам, "вот почему завтра приезжает Зеленский, вот почему завтра приезжают европейские лидеры".



"Мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение - нужно обсудить, как будут выглядеть территории и как будут выглядеть границы после окончания этого конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы удостовериться, что она не будет снова подвергаться вторжению. Нужно обсудить, как произойдет восстановление Украины, и как можно отстроить страну, которая подвергалась нападениям так часто, как в течение последних трех с половиной лет", - сказал Рубио.





