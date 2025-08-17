|
Борис Джонсон резко раскритиковал саммит на Аляске
17.08.2025 21:20
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, известный своей активной поддержкой Украины и одновременно симпатиями к президенту США Дональду Трампу, опубликовал статью в The Daily Mail. В ней он поделился своими соображениями относительно встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и оценил ее возможное влияние на авторитет Соединенных Штатов.
«Что ж, это был едва ли не самый тошнотворный эпизод за всю гадкую историю международной дипломатии — увидеть, как Путина приветствуют на американской земле. Блевать хотелось, наблюдая, как ему аплодируют на красной дорожке», — написал Джонсон для The Daily Mail.
Бывший премьер Британии также отметил, что тошнило «от вида улыбки Голлума», когда российского президента пригласили проехаться в лимузине американского лидера.
По словам Джонсона, слушать выступление Путина было трудно, ведь он демонстрировал «ласковую предсказуемость», пытаясь одновременно заискивать и унижать Трампа. Британский политик добавил, что эта риторика вызывает отвращение не только у украинцев.
«Представьте себе, каково это — быть одним из героев, находившихся в бою, в блиндаже под Покровском, сражавшимся за свободу своей страны, и слышать, как президент Соединенных Штатов — капитан команды «Свободный мир» — называет Путина «боссом»», — пишет Джонсон.
В своей статье он отметил, что иногда можно услышать утверждения о стремлении Белого дома «остановить смерть» или «остановить убийства» в Украине, будто ответственность лежит на обеих сторонах. Политик назвал такие заявления чушью. Он подчеркнул, что за каждую гибель в этой войне — как россиян, так и украинцев — ответственен именно Путин.
В то же время бывший британский премьер пишет, что, как и многие самые неприятные примеры исторической дипломатии, эта встреча «все же была оправданной и даже необходимой».
«Хотя это и было тошнотворно, Трамп был прав, что попытался. Он был прав, что встретился с Путиным, потому что, если миллионы украинцев с ужасом наблюдали за реабилитацией российского тирана на красной дорожке, они также лелеяли надежду», — пишет Джонсон.
