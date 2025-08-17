|
Рубио назвал три ключевых элемента соглашения для завершения войны
17.08.2025 21:24
Госсекретарь США Марко Рубио обозначил основные элементы потенциального соглашения для завершения российско-украинской войны.
Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".
Глава внешнеполитического ведомства США сказал, что "мы все знаем, какие элементы должно содержать такое соглашение".
"Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и границы после окончания конфликта. Нужно обсудить законное стремление Украины к безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы избежать повторного вторжения. Нужно обсудить, как будет происходить восстановление Украины, как будет происходить восстановление страны, которая подверглась стольким нападениям за последние три с половиной года. Это все ключевые элементы любого соглашения", – отметил Рубио.
Он добавил, что в рамках такого соглашения "каждая сторона должна будет чем-то поступиться, это факт".
Рубио также заявил, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину, чтобы она отдала свои территории РФ в рамках мирного соглашения.
Кроме того, госсекретарь США рассказал, как россияне на Аляске были вынуждены заправлять самолеты за наличные.
