Макрон: Ни одна страна не отдаст территорию без гарантий для остальной территории

17.08.2025 21:24





Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на предоставлении Украине надежных гарантий безопасности в случае достижения соглашения с Россией о мирном урегулировании.



Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал после участия во встрече "коалиции решительных" в воскресенье, его цитирует The Guardian.



Накануне понедельничных переговоров в США с Дональдом Трампом Макрон заявил, что для "достижения длительного мира в Украине, Украина нуждается в сильной армии".



Он добавил, что европейские союзники хотят, чтобы "территориальная целостность Украины уважалась", и что "Украина должна быть представлена на любых переговорах о ее будущем".



Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что "ни одна страна не может согласиться на потерю территорий, если не имеет гарантий безопасности для остальной части своей территории".



Он подчеркнул, что цель визита европейских лидеров в Вашингтон совместно с Владимиром Зеленским – продемонстрировать единый фронт Украины и ее европейских союзников.



Французский президент добавил: "Если мы сегодня слабы, завтра мы заплатим высокую цену... Если Европа хочет быть свободной и независимой, мы должны быть сильными и нас должны уважать".



Макрон также заявил, что Россия не стремится к миру, а хочет капитуляции Украины.



Макрон будет среди европейских лидеров, которые будут сопровождать в понедельник Зеленского во время его визита в Белый дом.



Как ожидается, Трамп сначала проведет тет-а-тет с Зеленским, европейские лидеры присоединятся позже.





