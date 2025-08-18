Axios: Трамп был готов покинуть переговоры с Путиным

18.08.2025 19:06





Владимир Путин был настолько непреклонен в своих территориальных претензиях в ходе переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, что американский президент был готов в какой-то момент досрочно завершить встречу, пишет Axios со ссылкой на источник.



Путин выдвинул максималистские требования при обсуждении пяти регионов Украины, включая Донецкую область, где в настоящее время Россия контролирует около 75% территории, написало издание.



️Путин хотел получить все это, и был настолько тверд в своих требованиях, что Трамп был готов уйти, продолжает Axios. «Если все дело в Донецке и если никаких уступок не будет, нам просто не следует продлевать это [встречу]», — сказал ему Трамп (его слова изданию передал источник). После этого Путин, как сообщил собеседник Axios, отказался от этого требования.



Сейчас США надеются провести трехстороннюю встречу с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского, отмечает издание.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





