Европейские лидеры рассказали Трампу, какие должны быть гарантии безопасности для Украины

Мелони, Макрон и Стармер рассказали, какие должны быть гарантии безопасности для Украины / скриншот

Европейские лидеры, выступая вслед за президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским перед началом переговоров, сделали акцент на гарантиях безопасности Украины. Об этом пишет Clash Report.



"Мы будем говорить о многих важных темах. Первая из них - гарантии безопасности: как быть уверенными, что это не повторится. Это основное условие любого мира", - заявила премьер Италии Джорджа Мелони.



Она поблагодарила Трампа за изменения в позиции России.



"Спасибо, Дональд, я думаю, очень важно, что спустя три года, когда мы не видели желания России прекратить войну, теперь мы видим изменения благодаря вам Мы начнём обсуждение с предложения, похожего на модель статьи 5 НАТО", - добавила Мелони.



Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что чтобы получить прочный мир, нужны гарантии безопасности, и они "всем нужны".



"Речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы, в том числе Британии... Я думаю, при правильном подходе мы сегодня сможем добиться реального прогресса, особенно в части гарантий безопасности чего-то в духе "пятой статьи", - сказал британский премьер Кир Стармер.



Стоит отметить, что пятая статья устава НАТО - это статья, содержание которой принято коротко излагать как обязательство членов альянса воспринимать нападение на одного из них как нападение на всех.



Издание The Wall Street Journal писало, что Великобритания и Франция заявили, что могут развернуть войска в западной части Украины в рамках "сил безопасности", если будет достигнуто мирное соглашение, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Но они давно хотят ограниченной роли США.



Военные аналитики считают, что такая роль не потребует ввода американских войск на территорию Украины, однако может включать косвенную поддержку, такую как готовность истребителей ВВС США за пределами Украины, предоставление силам Европы систем ПВО американского производства, полеты дронов над Украиной из-за пределов страны, предоставление военной разведки и транспортировки европейских солдат, а также оборудования на американских самолетах.





