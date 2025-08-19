Макрон объяснил, как заставить Россию пойти на уступки по Украине

19.08.2025 10:18





Президент Франции Эммануэль Макрон призвал «усилить санкции» против России, если переговоры по окончанию войны в Украине провалятся. Об этом он сказал журналистам в Вашингтоне, цитирует BFMTV.



«Если этот процесс будет отклонен, мы все согласны с тем, что нужно усилить санкции и, в любом случае, занять позицию, которая будет оказывать большее давление на российскую сторону», - подчеркнул французский лидер.



Встреча в Вашингтоне - заявления политиков



Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне. По его словам, членство Украины в НАТО не обсуждают, однако обсуждают вопрос о гарантиях безопасности вроде «статьи 5».



«Ситуация следующая: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО... заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО», - подчеркнул Рютте.



Известно, что статья 5 учредительного договора НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на любого из 32 членов НАТО считается нападением на всех.



В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал два главных результата от встречи Зеленского и Трампа.



Он отметил, что первым результатом является то, что коалиция желающих «теперь будет работать с США» над гарантиями безопасности. Вторым важным результатом он назвал соглашение о проведении встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.



«Это признание принципа, что для некоторых из этих вопросов, будь то территория, или обмен заключенными, или очень серьезный вопрос о возвращении детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два важнейших результата сегодняшнего дня. Это положительные результаты, было реальное ощущение единства. Сегодня мы добились реального прогресса», - заверил Стармер.





