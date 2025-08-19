Зеленский: Вопрос территорий будет обсуждаться между мной и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий будет обсуждаться между ним и главой Кремля Владимиром Путиным.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор главы государства с журналистами.



Отметим, что этой ночью между президентом США Дональдом Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме.



После нее украинский лидер пообщался с журналистами и рассказал, что во время встречи у него был «достаточно длинный» разговор по вопросу территорий. В частности, ситуацию рассматривали прямо на карте, которую подготовили США, в то же время у украинской стороны тоже была такая же карта. Так вот, что сказал Зеленский:



«У нас была долгая беседа об этом, очень важно понимать, что некоторые части нашего государства, часть востока и Крым, были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую и другая шагает назад. А потому, что не было боевых действий, например, в Крыму, массированных, поэтому нельзя говорить, что за такой-то срок оккупирована такая большая часть, потому что у россиян сильная армия», - заявил президент Украины.



Он подчеркнул, что такие моменты важны не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы президент США понимал, какие есть реальные продвижения армий, и какая есть сила у Вооруженных сил Украины.



«Например, есть четкие цифры, которых не было (на карте, - ред.), что за 1000 дней до 1% нашей территории было оккупировано россиянами. Люди думают, 20% или 18% - а было до 1%. Это немного меняет фокус. Для нас фокус на правду и на реальность, (это - ред.) немного меняет баланс того, какая сила у российской армии, и какая сила у украинской армии», - сказал Зеленский.



Также украинский лидер отметил, что эта встреча была первой у него, когда он мог говорить с Трампом, «не читая на бумажках, а очень хорошо разбираясь» в каждом квадратном километре.



Резюмируя Зеленский добавил, что вопрос территорий останется между ним и Путиным.



«Мне кажется, президент (США, - ред.) услышал, видел это, и это важная информация. И поэтому вопрос территорий - это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным», - резюмировал президент Украины.



Напомним, что после переговоров в Белом доме Трамп сделал в соцсетях пост. В публикации он рассказал, что после встречи звонил главе Кремля Владимиру Путину.





