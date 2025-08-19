Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рубио: Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами


19.08.2025   10:19


Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

Глава американской дипломатии отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.

«И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами», - сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас США координируют позиции со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.

«Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем», - отметил госсекретарь.

Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.

Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне ее помогают его закупать и поставлять страны Европы через НАТО.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна