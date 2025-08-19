Рубио: Украина после войны сможет заключать сделки об обороне с разными странами

19.08.2025 10:19





Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта Украина имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.



Об этом Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.



Глава американской дипломатии отметил, что любая суверенная страна мира имеет право вступать в оборонные союзы с другими странами. И это касается не только НАТО - США имеют такие альянсы с Южной Кореей и Японией, отдельные страны также заключают подобные союзы друг с другом.



«И поэтому все признают, - даже впервые и российская сторона под давлением или по предложению президента Трампа - что на самом деле Украина после завершения конфликта имеет право заключать соглашения о безопасности с другими странами», - сказал Рубио.



Он отметил, что сейчас США координируют позиции со своими европейскими и неевропейскими союзниками для создания таких гарантий безопасности.



«Это будет тем элементом, который обязательно должен быть закреплен после мирного соглашения, чтобы Украина чувствовала себя защищенной в будущем», - отметил госсекретарь.



Рубио убежден, что самая сильная гарантия безопасности для Украины - мощная армия.



Он также добавил, что США больше не предоставляют Украине оружие бесплатно - отныне ее помогают его закупать и поставлять страны Европы через НАТО.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





