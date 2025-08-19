|
|
|
Украина представила в Белом доме свои условия для мирных переговоров с РФ
19.08.2025 10:19
Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой. Украинская сторона предлагает сделку, чтобы получить гарантии безопасности от США.
Об этом сообщает Financial Times.
Издание ознакомилось с предложениями и условиями Украины, которые были представлены в Белом доме на переговорах.
Согласно документу, Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.
Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.
В документе не указано, о каком именно оружии идет речь. Но известно, что Украина выразила желание купить не менее 10 систем ПВО Patriot, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть сделки по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.
По данным FT, согласно документу:
Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня.
Украина отклоняет предложение РФ заморозить остальную линию фронта, если украинские войска выйдут из частично оккупированных Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что это создаст «плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр».
Украинская сторона настаивает на полной компенсации от России убытков, которые потенциально могут быть оплачены из 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах.
Любое ослабление санкций должно быть только при условии, что Россия будет придерживаться будущего мирного соглашения и «играть честную игру».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна