Украина представила в Белом доме свои условия для мирных переговоров с РФ

Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой. Украинская сторона предлагает сделку, чтобы получить гарантии безопасности от США.



Об этом сообщает Financial Times.



Издание ознакомилось с предложениями и условиями Украины, которые были представлены в Белом доме на переговорах.



Согласно документу, Украина пообещает купить американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, в рамках соглашения для получения гарантий безопасности от США.



Также Украина и США могут заключить соглашение на 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями.



В документе не указано, о каком именно оружии идет речь. Но известно, что Украина выразила желание купить не менее 10 систем ПВО Patriot, а также другие ракеты и оборудование. В документе не уточняется, какая часть сделки по беспилотникам будет закупкой или инвестициями.



По данным FT, согласно документу:



Украина не согласится ни на одно соглашение, включая территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня.



Украина отклоняет предложение РФ заморозить остальную линию фронта, если украинские войска выйдут из частично оккупированных Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что это создаст «плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск к городу Днепр».



Украинская сторона настаивает на полной компенсации от России убытков, которые потенциально могут быть оплачены из 300 млрд долларов российских суверенных активов, замороженных в западных странах.



Любое ослабление санкций должно быть только при условии, что Россия будет придерживаться будущего мирного соглашения и «играть честную игру».





