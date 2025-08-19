Премьер Грузии выразил надежду на то, что «европейская бюрократия преобразится»

19.08.2025 16:13





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что очень надеется, что европейская бюрократия «преобразится» и в будущем будет действовать иначе, а Грузия к 2030 году будет готова вступить в ЕС «от начала и до конца».



При этом глава грузинского правительства подчеркнул, что «главное, чтобы процессы в ЕС развивались в другом направлении».



Кобахидзе отметил, что нынешние тенденции в ЕС вызывают тревогу, поскольку для властей Грузии важно, чтобы Евросоюз ассоциировался со справедливостью, объективностью, истиной. Но сегодня, продолжил политик, «ситуация изменилась из-за неправильных действий европейской бюрократии».



«Вы знаете, каков приоритет нашей внешней политики. Прежде всего, это интеграция в ЕС. Мы объявили, что к 2028 году выполним более 90% обязательств по Соглашению об ассоциации, а к 2030 году будем готовы к вступлению в ЕС от начала и до конца.



Главное, что процессы в Европейском союзе развиваются в другом направлении. Сегодня тенденции тревожные, и с точки зрения прав человека, демократии, в ЕС наблюдается негативная реакция по всем направлениям. Мы надеемся, что до тех пор, пока мы не будем готовы вступить в ЕС в 2030 году, эти тенденции в ЕС изменятся», — заявил премьер Грузии.



Кобахидзе также заявил, что ЕС не может ассоциироваться с такими явлениями, как ненависть, а Брюссель сегодня, по его словам, выглядит именно так — «они открыто потребовали возвращения к власти «Национального движения», когда призывали людей прийти на избирательные участки и проголосовать за возвращение «Национального движения».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





