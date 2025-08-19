СМИ: Гарантии безопасности для Украины могут быть основаны на силах "коалиции решительных"

19.08.2025 18:29





Американские и европейские чиновники немедленно начнут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.



Об этом агентству Bloomberg сообщили люди, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".



Эти гарантии будут сосредоточены на укреплении украинских вооруженных сил и возможностей без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности украинского войска, сказали эти люди, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные дискуссии.



Цель состоит в том, чтобы Россия не требовала ограничений на численность украинской армии в рамках будущего соглашения о прекращении войны.



Саммит в Белом доме между президентом Дональдом Трампом, Зеленским и несколькими европейскими лидерами, состоявшийся в понедельник, дал более четкие обязательства со стороны администрации США помочь гарантировать безопасность Украины. Эти переговоры, как утверждает агентство, на время развеяли беспокойство в Киеве и Европе относительно того, что американский лидер после переговоров с Путиным на Аляске сделал шаг навстречу Москве.



"Во время встречи мы обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки", – говорится в сообщении Трампа в Truth Social.



Лидеры Европейского Союза должны быть дистанционно проинформированы во вторник о результатах переговоров в Вашингтоне.



Пакет гарантий безопасности также будет опираться на работу так называемой "коалиции решительных" и, как ожидается, в будущем будет включать многонациональные силы, отмечают источники агентства. По их словам, формат еще не определен.



Лидеры продемонстрировали широкую поддержку гарантий, "подобных статье 5", первоначально предложенных премьер-министром Италии Джорджей Мелони, на встрече в понедельник, но предостерегли, что их точные детали и роль США должны быть сначала проработаны официальными лицами.



СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.



Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





