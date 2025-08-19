|
|
|
Еврокомиссия: Санкционное давление на Россию продлится до установления мира в Украине
19.08.2025 18:46
Европейский Союз будет продолжать давить на экономику России путем санкций, пока в Украине не будет установлен справедливый и длительный мир.
Об этом в общении с журналистами в Брюсселе сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".
ЕС продолжит экономическое давление на РФ через санкции, пока в Украине не будет установлен мир.
"Санкции имеют двойной эффект: ограничивают возможности России вести войну против Украины и одновременно подталкивают Путина сесть за стол переговоров. И мы видим, что это работает... Европа и в дальнейшем будет сохранять это давление, пока мы не достигнем справедливого и длительного мира для Украины", – заявила Подеста.
Она процитировала слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила в воскресенье, 17 августа, что "пока в Украине продолжается кровопролитие, Европа будет продолжать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию – мы продолжим усиливать санкции".
"Санкции, которые поддерживают давление на Россию, действительно были одной из тем, обсуждаемых также на вчерашней встрече (в Вашингтоне – ред.)", – рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
Арианна Подеста напомнила, что Еврокомиссия готовит проект нового, 19-го пакета санкций ЕС против РФ, который будет готов уже в начале сентября.
Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.
Yовый, 19-й санкционный пакет против РФ, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.
18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна