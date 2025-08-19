Еврокомиссия: Санкционное давление на Россию продлится до установления мира в Украине

Европейский Союз будет продолжать давить на экономику России путем санкций, пока в Украине не будет установлен справедливый и длительный мир.



Об этом в общении с журналистами в Брюсселе сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".



"Санкции имеют двойной эффект: ограничивают возможности России вести войну против Украины и одновременно подталкивают Путина сесть за стол переговоров. И мы видим, что это работает... Европа и в дальнейшем будет сохранять это давление, пока мы не достигнем справедливого и длительного мира для Украины", – заявила Подеста.



Она процитировала слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила в воскресенье, 17 августа, что "пока в Украине продолжается кровопролитие, Европа будет продолжать дипломатическое и, в частности, экономическое давление на Россию – мы продолжим усиливать санкции".



"Санкции, которые поддерживают давление на Россию, действительно были одной из тем, обсуждаемых также на вчерашней встрече (в Вашингтоне – ред.)", – рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии.



Арианна Подеста напомнила, что Еврокомиссия готовит проект нового, 19-го пакета санкций ЕС против РФ, который будет готов уже в начале сентября.



Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.



18 июля ЕС утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.





