Трамп гарантирует, что войск США не будет в Украине
19.08.2025 18:54
Президент США Дональд Трамп сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в эфире Fox News, его слова приводит Sky News.
В ответ на вопрос о перспективах гарантий безопасности Трамп сказал, что европейские страны будут играть первую роль.
"Они хотят иметь войска на местах", – сказал он, имея в виду Францию, Германию и Великобританию. "Я не думаю, что это будет проблемой", – добавил Трамп.
На вопрос, может ли он дать гарантии, что американских войск в Украине не будет, Трамп ответил: "У вас есть моя гарантия, и я президент".
"Я просто пытаюсь остановить убийства людей", – сказал также Трамп.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.
Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Смотрите также блог "ЕП" о главных договоренностях по итогам визита Зеленского к Трампу.
