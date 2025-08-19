Трамп заявил о планах попасть в рай за урегулирование войны в Украине

За урегулирование конфликта в Украине Дональд Трамп хочет не только получить Нобелевскую премию мира. Он также рассчитывает благодаря этому попасть в рай.



Трамп надеется, что его посредничество в заключении сделки по прекращению войны между Россией и Украиной станет «одной из причин», по которой он попадет в рай.



«Если я смогу спасти от смерти 7000 человек в неделю, думаю, что это неплохо – я хочу попытаться попасть в рай, если возможно. Я слышу, что у меня не все хорошо», – сказал он в интервью утренней программе Fox & Friends. «На самом деле, я нахожусь в самом низу тотемного столба», – усмехнулся президент, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал закончить войну в Украине «за 24 часа».



Трамп также не скрывает своего желания получить Нобелевскую премию мира. Неделю назад Белый дом сообщил, что его кандидатуру уже выдвинули семь стран – Азербайджан, Армения, Габон, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан. «Дональд Трамп является президентом МИРА», — говорилось в заявлении Белого дома.



Сам Трамп сказал вчера, что после своего возвращения на пост президента уже закончил шесть войн.





