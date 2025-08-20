Трамп: США могут предоставить авиаподдержку в рамках потенциального мирного соглашения

20.08.2025 10:06





Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить воздушную поддержку в рамках потенциального мирного соглашения для завершения войны в Украине.



Его слова цитирует Sky News, передает "Европейская правда".



Трамп заявил, что американские войска не будут отправлены в Украину, но США могут предоставить воздушную поддержку в рамках мирного соглашения с Россией.



"Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определенных вещах, особенно, вероятно, с воздуха", – сказал Трамп.



Трамп не дал подробных комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".



Она сказала, что президент США "четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам".



Отметим, Трамп в понедельник, 18 августа, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.



Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.



А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.





