Трамп: Зеленский и Путин находятся в процессе организации встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся в процессе организации двусторонней встречи.



Об этом сообщает Sky News.



По мнению Трампа, встреча Зеленского и Трампа является необходимой после того, как он встретился с ними обоими по отдельности.



«Они находятся в процессе организации встречи, но мы должны остановить убийства, их слишком много. Я спас сотни тысяч, может, миллионы людей, это хорошее чувство», - добавил Трамп.



Трамп говорит, что его усилия по достижению мира в Украине «скорее инстинктивные, чем продуманные». Однако он заявил, что «немного оптимистичен» относительно мирных усилий, но говорит: «Это сложно».



Сначала американский лидер предлагал трехсторонний саммит, однако после переговоров на Аляске изменил риторику и стал настаивать на двустороннем формате. В то же время он не исключает, что такая встреча может в будущем привести и к более широким переговорам с участием США.





