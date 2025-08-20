Каладзе: В Тбилиси начнется строительство трамвайной линии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, претендующий на третий срок подряд, объявил о запуске проекта строительства первой трамвайной линии в столице. По словам градоначальника, маршрут соединит район Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе».



Тбилисские власти уже обсуждали возможность строительства трамвайных линий, однако основной проблемой называли их высокую стоимость. Кроме того, оппоненты часто напоминают Каладзе, что ранее анонсированный проект наземного метро в сторону рынка Лило так и не был реализован.



«Речь идёт о крайне важном проекте для Тбилиси. Впервые в новейшей истории Грузии будет реализован трамвайный проект. Сегодня мы объявляем тендер на проектирование и строительство линии. До этого уже проводилось исследование рынка, и у нас есть вся необходимая информация о том, что именно должно быть сделано и на каких участках», – заявил Каладзе.



По его словам, новая линия будет протянута на 7,5 км и включит 11 остановок. Мэр подчеркнул, что трамвай станет оптимальным видом наземного транспорта для густонаселённого Диди Дигоми, обеспечив безопасное, быстрое и экологически чистое передвижение.



«Учитывая, что станция «Дидубе» является ключевой не только для столичной, но и для междугородней транспортной сети, связь с Диди Дигоми имеет стратегическое значение. Трамвай позволит снизить нагрузку на автобусы и маршрутки, разгрузить дороги от пробок и улучшить экологическую ситуацию», – отметил Каладзе.



Власти обещают интегрировать новую линию в существующую систему общественного транспорта, что, по словам мэра, позволит создать «гибкую, комфортную и устойчивую транспортную сеть».



Выборы в органы местного самоуправления и мэра Тбилиси пройдут 4 октября. Часть прозападной оппозиции объявила о бойкоте голосования. Среди других кандидатов – Ираклий Купрадзе («Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию») и Зураб Махарадзе («Консерваторы за Грузию»).





