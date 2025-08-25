|
|
|
Вступают в силу новые штрафы за нарушение правил и сроков пребывания в Грузии
25.08.2025 11:26
1 сентября 2025 года в Грузии вступают в силу новые правила и за нарушения сроков пребывания в стране.
Согласно уточненным на сайте Парламента страны данным и подписанным поправкам, вместо нынешних штрафов 180 лари (до 3 месяцев) и 360 лари (более 3 месяцев) будут введены новые правила, которые гораздо жёстче:
▪️ нарушение правил пребывания до 6 месяцев: штраф в размере 1 000 лари (около 365$) и возможный запрет на въезд сроком на 1 год;
▪️ нарушение правил пребывания от 6 месяцев до 1 года: штраф в размере 2 000 лари (около 730$) и возможный запрет на въезд сроком на 2 года;
▪️ нарушение правил пребывания более 1 года: штраф 3 000 лари (около 1100$) и возможный запрет на въезд сроком на 3 года
Повторное нарушение сроков пребывания грозит недопуском в страну до 3 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна