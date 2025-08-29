Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Рубио поручил соратнику Трампа контролировать ликвидацию USAID


29.08.2025   21:42


Ответственным за процедуру ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID) стал руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут, близкий к Дональду Трампу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написал государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио, который до сих пор был временным исполняющим обязанности главы USAID после начала его ликвидации, в пятницу объявил о передаче этих полномочий Воуту.

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. И с переносом небольшой группы ключевых программ в Государственный департамент USAID официально находится в режиме закрытия. Рас (Расселл Воут. – Ред.) теперь руководит закрытием агентства, которое давно сошло с ума", – написал он.

Расселл Воут является главным ответственным за бюджетную политику Белого дома и выполнял эту роль и в предыдущей администрации Трампа. Он является сторонником жесткой финансовой политики и долгое время выступает за сокращение иностранной помощи США.

Реализуя политику Трампа, госсекретарь США Марко Рубио лишил USAID административной независимости, а 1 июля объявил о прекращении его деятельности.

Сейчас Агентство США по международному развитию находится в процессе ликвидации, в ходе которой небольшая часть программ была передана в ведение Госдепа, а остальные – прекращены.


