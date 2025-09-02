Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из Грузии за последний месяц выдворены 100 иностранных граждан


02.09.2025   10:50


В результате тесной координации Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии и других соответствующих подразделений ведомства в течение прошлого месяца из Грузии были выдворены 100 иностранных граждан.

По сообщению МВД, в августе в ходе проведённых комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Ирака, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России, Кении, Ливана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Беларуси, Литвы, Нигерии, Армении, Китая и Киргизии – всего 100 человек. В соответствии с действующим законодательством всем им был запрещён въезд в страну.

«Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из страны», – говорится в сообщении МВД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна