Из Грузии за последний месяц выдворены 100 иностранных граждан

02.09.2025 10:50





В результате тесной координации Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии и других соответствующих подразделений ведомства в течение прошлого месяца из Грузии были выдворены 100 иностранных граждан.



По сообщению МВД, в августе в ходе проведённых комплексных мероприятий из страны были выдворены граждане Ирака, Египта, Турции, Туркменистана, Индии, Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана, России, Кении, Ливана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш, Беларуси, Литвы, Нигерии, Армении, Китая и Киргизии – всего 100 человек. В соответствии с действующим законодательством всем им был запрещён въезд в страну.



«Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и их выдворение из страны», – говорится в сообщении МВД.





