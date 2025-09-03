Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мерц: Путин "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени"


03.09.2025   13:11


Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал правителя России Владимира Путина "возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени". Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, которое выйдет в эфир во вторник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

"Он – военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени", – сказал Мерц.

"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для снисхождения", – добавил он.

На посту канцлера Мерц уже обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроризме против гражданского населения". Однако его личная характеристика российского правителя как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

МИД Австрии недавно заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России по завершению войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом, чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.


