Мерц: Путин "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени"

03.09.2025 13:11





Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал правителя России Владимира Путина "возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени". Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat.1, которое выйдет в эфир во вторник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.



"Он – военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени", – сказал Мерц.



"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для снисхождения", – добавил он.



На посту канцлера Мерц уже обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроризме против гражданского населения". Однако его личная характеристика российского правителя как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой.



Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.



МИД Австрии недавно заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России по завершению войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом, чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.





