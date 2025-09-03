Трамп уверен, что Путин и Ким сговариваются против США

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал военный парад в ознаменование 80-летия победы во Второй мировой войне, который прошёл в столице Китая Пекине. Среди зрителей были президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. В ироничной манере Трамп предложил Си Цзиньпину: «передайте мои самые тёплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединённых Штатов Америки».



Трамп также отметил, что «главным вопросом, на который предстоит ответить», является то, упомянет ли Си Цзиньпин о поддержке, которую США оказали Китаю в борьбе против Японии во Второй мировой войне. «Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая», — отметил президент США. Трамп нередко писал о Второй мировой войне, в частности высказывал мнение, что США внесли решающий вклад в победу союзников над Германией и Японией. При этом он отмечал большие потери, которые понёс Советский Союз. Путин и Си Цзиньпин в преддверии годовщины, в свою очередь, отмечали, что решающий вклад в победу внесли СССР и Китай.



Трамп ранее неоднократно говорил о том, что «хорошо ладит» с Путиным и Си Цзиньпином, он также встречался с Кимом во время своего первого срока. 15 августа прошла его встреча с Путиным на Аляске.



Крупнейший парад



Парад в Пекине прошёл на центральной площади Тяньаньмэнь. На нём присутствовали лидеры более 20 государств, в том числе президент Ирана, президент Азербайджана, премьер-министр Армении, премьеры Словакии и Сербии и белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.



В ходе парада Китай продемонстировал ряд образцов новой военной техники. Впервые , в частности, была продемонстрирована межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C. South China Morning Post пишет, что она обладает дальностью полёта более 13 тысяч километров и может нести до 10 ядерных боеголовок. Была продемонстрирована также новая гиперзвуковая крылатая ракета CJ-1000 и подводный беспилотник. В завершение парада на площади выпустили 80 тысяч белых «голубей мира». Парад оценивается как крупнейший в истории Китая, в качестве гостей на него были приглашены 50 тысяч человек.



Многие лидеры, посетившие Пекин, были также на параде в Москве 9 мая. В Москву тогда приезжал и Си Цзиньпин.



Встреча Путина и Си Цзиньпина



После завершения парада в Пекине прошла двусторонняя встреча Путина и Ким Чен Ына. Путин в своём приветственном слове упомянул об участии северокорейских военных в боях против Украины. По словам президента России, военные Северной Кореи участвовали в боевых действиях в Курской области по инициативе лидера КНДР «в полном соответствии с нашим новым договором» (имеется в виду вступивший в силу в октябре прошлого года договор о стратегическом партнёрстве). Ким Чен Ын назвал участие в войне «братским долгом КНДР», передаёт Би-би-си.



Накануне южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на доклад представителей разведки сообщило, что Северная Корея собирается отправить в Россию дополнительно 6 тысяч своих солдат. С прошлого года КНДР отправила в Россию в общей сложности около 13 тысяч военнослужащих, и, по оценкам южнокорейской разведки, около 2 тысяч из них были убиты в боях на территории Курской области России.



Упомянутые Трампом лидеры пока не комментировали его слова о «заговоре против США».





