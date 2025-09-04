Угроза отмены безвизового режима: что ответил Тбилиси Еврокомиссии и что думают в Брюсселе

04.09.2025 09:58





Радио Свобода ознакомилось с ответом, направленным Тбилиси Еврокомиссии по вопросу возможной отмены безвизового режима. Правительство «Грузинской мечты» представило отчёт в последний день установленного срока – 31 августа. В 55-страничном документе власти утверждают, что демонстрируют «твёрдую приверженность евроинтеграции». Источник в Брюсселе сообщил на условиях анонимности, что представленные ответы «необоснованны» и не снимают обеспокоенности Еврокомиссии.



В документе, с которым ознакомилось Радио Свобода, посол Грузии в Брюсселе Вахтанг Махароблишвили указывает, что Тбилиси «твердо привержен европейской интеграции, которая основана на принципах демократии, верховенства закона и фундаментальных свобод».



Адресатом письма является директор Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер – та самая, которая 14 июля обратилась к министру иностранных дел Маке Бочоришвили.



Дипломат пишет ей, что «помимо добросовестного выполнения установленных критериев, правительство Грузии осуществило ряд дополнительных инициатив», которые «наряду с реформами в сферах верховенства закона, хорошего управления и борьбы с коррупцией признаны международными оценками».





«Обеспечение верховенства закона»



В отчёте в разделе «Внешние отношения и фундаментальные права» власти утверждают, что с 1 января по конец августа 2025 года они:



«Осуществили ряд мероприятий в целях защиты и развития гражданских и политических прав, включая свободу выражения, доступ к информации, равенство и инклюзивность, а также для обеспечения общественного порядка и верховенства закона».



После начавшихся 28 ноября 2024 года массовых протестных демонстраций к концу августа 2025 года «Грузинская мечта» приняла десятки новых ограничительных норм; были урезаны гражданские и политические права, включая свободу слова, выражения, собраний и объединений.



«Признанные результаты»



Авторы отчёта перечисляют несколько международных – в том числе малоизвестных – индексов и рейтингов исследований с «положительными результатами»:



«Успех Грузии в реформах в направлении верховенства закона признан в Индексе верховенства права проекта World Justice Project за 2024 год»;



«По данным Европейского центра исследований антикоррупционной деятельности и государственного строительства (ERCAS), Грузия занимает третье место в регионе и пятое – среди 143 стран мира в Индексе прозрачности»;

В отчёте Института экономики и мира по «Индексу позитивного мира» Грузия занимает 38-е место в мире;

Также указано, что «Грузия занимает 42-е место среди 120 стран в Индексе хорошего управления, опережая такие страны ЕС, как Венгрия, Болгария и Румыния».





«Элитные vs искренние НПО» и FARA



Язык отчёта, который обычно должен быть формалистским и академическим, включает такие политизированные термины, как:



«Элитные неправительственные организации» – «элитные НПО не зарегистрировались в реестре прозрачности», и поэтому возникла необходимость принятия «FARA»;



«Искренние неправительственные организации» – «FARA стало необходимо принять для защиты «искренних НПО», которым государство «активно окажет поддержку и будет сотрудничать с ними»;



«Злоупотребление иностранной помощью… для поддержки революционных сценариев» – по утверждению авторов, именно в ответ на это был принят закон «FARA», который в отчёте называется «точной копией американской модели», служащей «эффективному сдерживанию внешнего вмешательства в деятельность государственных институтов»;

Когда отчёт объясняет, почему было отменено участие организаций гражданского общества в законодательном процессе, в качестве примера указываются «события вокруг USAID»;



«Суверенное право Грузии регулировать внутренние дела» – так отчёт обосновывает закон об «иноагентах» («Закон о прозрачности») и гомофобный закон (формально – пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»).

В частности, власти утверждают, что принятие этих двух законов, отмены которых требует Брюссель, «направлено на укрепление демократической подотчётности, защиту национальной идентичности, содействие социальной сплочённости и усиление институциональной прозрачности» и что они «полностью соответствуют суверенному праву Грузии регулировать свои внутренние дела в соответствии с Конституцией и демократическими процессами».





«Защита журналистов»



Власти Грузии заявляют о «защите журналистов» и утверждают: «в 2025 году прокуратура привлекла к ответственности одного человека за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов» (речь идёт о случае 2023 года, но о каком именно – не уточняется);



В том же 2025 году статус пострадавшего был присвоен 17 журналистам и операторам, среди них:



по делу 2020 года – одному;

по делу 2023 года – девяти;

по делу 2024 года – пяти;

по делу 2025 года – двум.





«14 из них получили статус пострадавших в связи с преступлениями, совершёнными во время протестных демонстраций», – говорится в отчёте.



Также сообщается, что в 2025 году ещё двум журналистам присвоили статус пострадавших по делу 2024–25 годов, однако отмечается, что «уголовное преследование по этим делам не началось».



Наконец, по утверждению отчёта, в 2025 году прокуратура начала уголовное преследование трёх полицейских за превышение служебных полномочий:



- два дела касаются «применения насилия» в 2025 году;

- одно – «применения оружия» в 2023 году.



Однако там же уточняется, что «эти уголовные преследования не были связаны с преступлениями против гражданских активистов или совершёнными во время протестных акций».



«Необоснованно» – источник в Брюсселе



Представитель ЕС в Брюсселе, который из-за чувствительности вопроса согласился говорить с Радио Свобода на условиях анонимности, сообщил, что власти Грузии действительно отправили письмо, но «ответы необоснованны».



«Они не ответили на нашу обеспокоенность», – сказал источник.



«Они прислали нам ответы без аргументов», – добавил он, подчеркнув, что письмо не может удовлетворить озабоченность Брюсселя.



В середине июня 2025 года стало известно, что в ответ на «серьёзный откат демократии» в Грузии Еврокомиссия рассматривала вопрос о приостановке безвизового режима.



Чтобы избежать этого, Комиссия выдвинула рекомендации и установила срок их выполнения – до конца августа.



14 июля глава Генерального директората Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер направила письмо министру иностранных дел Маке Бочоришвили. К письму прилагался список из восьми рекомендаций:



Обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии, включая свободу объединений, собраний и выражения мнений, право на частную жизнь, участие в общественных делах, а также запрет на дискриминацию.

Избегать и отменить любые законодательные акты, которые могут ограничивать основные права и свободы, противоречат принципу недискриминации и не соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, отменить Закон «О прозрачности иностранного влияния» и законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также внести изменения в национальную стратегию и план действий по правам человека с целью полного обеспечения прав ЛГБТИК-персон.



Согласовать визовую политику Грузии с перечнем третьих стран, для граждан которых требуется виза в ЕС, особенно в отношении стран, представляющих риски незаконной миграции или угрозы безопасности для ЕС.



Усилить меры по сокращению числа необоснованных заявлений на убежище и случаев незаконного пребывания в странах ЕС, включая информационные кампании о правилах безвизового режима для целевых групп мигрантов, а также усиление пограничного контроля.



Создать Офис по возврату активов и Офис по управлению активами, продолжить усилия по выявлению, аресту, управлению, конфискации и реализации имущества.



Принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить их достаточными ресурсами, уделяя особое внимание расследованию, судебному преследованию и рассмотрению дел о коррупции на высоком уровне.

Внести изменения в Закон о Бюро по борьбе с коррупцией с учётом ключевых рекомендаций Венецианской комиссии – особенно в части обеспечения его эффективной независимости, политической нейтральности и расширения полномочий.

Привести Закон о защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС.



В посольстве ЕС в Тбилиси ранее пояснили, что «комиссия оценит выполнение рекомендаций в рамках следующего отчета, который будет опубликован в конце 2025 года».



«На основании этой оценки предполагаемое решение о приостановке безвизового режима будет принято в рамках многоэтапного процесса с участием институтов ЕС и государств-членов», – добавили в дипмиссии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





