Макрон: «Министры обороны стран-союзниц согласовали гарантии Украине»

04.09.2025 12:25





Союзники Украины завершают подготовку плана, связанного с предоставлением военных гарантий Украине - для поддержки этой страны в условиях продолжающейся российской агрессии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду вечером в Елисейском дворце, когда он принимал президента Украины Владимира Зеленского.



В Париже 4 сентября проходит совещание так называемой «коалиции желающих» - группы союзников Киева, объединяющей около 30 государств. Они обсуждают, очно и по видеосвязи, как именно они смогут гарантировать безопасность Украины после прекращения войны.



Макрон на приёме в честь Зеленского сказал, что работа, проделанная военачальниками европейских стран после украинского саммита в Белом доме в середине августа, проложила путь к быстрым действиям после достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Из слов Эммануэля Макрона следует, что предложения по гарантиям безопасности были утверждены в среду министрами обороны союзных Украине стран в условиях секретности. «Мы теперь можем сказать, что эта работа завершена и готова к политическому одобрению», - добавил французский лидер.



Владимир Зеленский в ответ на слова Макрона заявил, что приветствует достигнутый прогресс. Гарантии представляют собой реальную, ощутимую поддержку Украины, а не символические обещания, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что предыдущие инициативы коалиции, в которые поначалу никто не верил, были реализованы и уже работают.



Гарантии безопасности будут включать укрепление украинской армии, отправку сухопутных войск для обеспечения мира в Украине. Также союзники Украины рассчитывают на обязательства со стороны США в сфере безопасности, отмечает агентство DPA.



После совещания «коалиции решительных» во французской столице лидеры группы планируют созвониться с президентом США Дональдом Трампом, после чего ожидается их пресс-конференция.





