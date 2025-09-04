Кобахидзе назвал угрозу приостановки безвиза с ЕС «позорной попыткой шантажа»

04.09.2025 14:54





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал угрозу приостановки безвизового режима с ЕС «позорной попыткой шантажа», исключив при этом отмену спорных законов об иноагентах и «ЛГБТ-пропаганде».



«Мы еще раз говорим бюрократии ЕС: давайте сядем и поговорим. Что мешает спокойно сесть за стол переговоров и обсудить? Естественно, ничего. То, что они не могут сесть с нами за один стол, как раз и подтверждает, что у них нет аргументов», – заявил он.



Премьер пообещал, что при его правительстве граждане «никогда» не смогут менять запись о поле в документах, а также регистрировать однополые браки».



«Они говорят: если я приду в гражданский реестр, я должен иметь возможность записаться женщиной, а если вы придете – записаться мужчиной. Они утверждают, что это нарушает права человека. Разве это не позор?», – заявил он, сравнив сложившуюся ситуацию с Венгрией, против которой, как говорит Кобахидзе, ЕС приостанавливал финансирование из-за ЛГБТ-темы и миграционной политики.



Одновременно премьер уверяет, что закон об иноагентах направлен на «сохранение спокойствия и стабильности в стране» и «ничего не запрещает» местным НПО. «А они утверждают, что если мы его не отменим, нас могут наказать отменой безвизового режима», – добавил он.



В июле Еврокомиссия предупредила Тбилиси о риске лишиться безвизового режима в случае невыполнения восьми условий. В их числе отмена законов об иноагентах и «ЛГБТ-пропаганде», а также защита свободы собраний и выражения мнений. Сроком для выполнения называлось 31 августа.



По действующим правилам ЕС может приостановить безвиз при серьезных нарушениях прав человека и международного права. Инициировать процесс может либо Европейская комиссия, либо одно из 27 государств-членов. Решение принимается квалифицированным большинством (не менее 15 стран) и действует от одного до трех лет, после чего безвиз либо возобновляется, либо отменяется окончательно.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





