Кобахидзе: Высокопоставленные чиновники власти Украины прямо требовали от Грузии открытия второго фронта

04.09.2025 15:01





«То, чего требовала власть Украины, было на поверхности, это дополнительно подтверждается заявлением бывшего президента Польши», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, от властей Украины прозвучали прямые открытые заявления о том, что Грузия должна открыть второй фронт.



«Все помнят, как высокопоставленные украинские чиновники прямо выходили с заявлениями и требовали от нас открытия второго фронта. Это были высшие должностные лица, например, секретарь Совета безопасности, главный советник президента, а также депутаты и другие. Они напрямую требовали от Грузии открыть второй фронт. Когда мы этого не сделали, вы помните, какие последствия это вызвало. Также хочу напомнить, что власти Украины отозвали посла из Грузии под предлогом того, что мы не ввели санкции и не направили добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. То, чего требовала власть Украины, было на поверхности, это дополнительно подтверждается заявлением бывшего президента Польши. Что касается Грузии, здесь все было очевидно — от украинских властей прозвучали прямые и открытые заявления о том, что Грузия должна открыть второй фронт», — отметил Ираклий Кобахидзе.



Для справки, бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел вовлечь Польшу в войну.



«Сначала они пытались втянуть в войну всех. Естественно, это было в их интересах — было бы лучше, если бы им удалось вовлечь в войну страну НАТО. Очевидно, они искали тех, кто активно сражался бы рядом с ними против России. Это происходило с первых дней войны», — сказал Анджей Дуда.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





